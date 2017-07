Win.DN hat einen neuen Stadtplan erarbeitet und vermarktet Stadtführungen

Ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg zu einem touristischen Gesamtkonzept für Düren, das die Win.DN im September vorlegen will, war die Erstellung eines neuen Stadtplans, der im I-Punkt am Markt erhältlich ist. Der Plan vereinigt Sehenswürdigkeiten wie das Stadtmuseum, die Annakirche, den Badesee, Schloss Burgau und das Hoesch-Museum. Diese Einrichtungen sind auf dem Plan kurz beschrieben. Auf einigen Bildern ist ein Code hinterlegt, mit dem sich ein digitaler Zugang über die kostenlose „layar“-App eröffnet. Mit ihr auf Smartphone oder Tablet ist es möglich, das Zeichen zu scannen und so mehr Infos zu erlangen.

Um Düren weiter zu vermarkten, verantwortet die Win.DN nun auch die Stadtführungen, die bisher von der VHS angeboten wurden. Sie sollen auch Unterhaltung bieten. Dafür steht Gerhard Flemig, der mit dem „Schutzmann Woelk“ ein Dürener Original aus der Kaiserzeit verkörpert. Sechs Stadtführer versuchen vor allem Auswärtige anzusprechen (Flyer mit Terminen im I-Punkt).