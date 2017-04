Tollrock-Festival: Die „Feuerengel“ huldigen Rammstein

Schmidt. Wie jedes Jahr im Frühling können sich die Musikfreunde langsam auf den Festival-Sommer freuen. So startete jetzt auch der Vorverkauf für das Tollrock-Festival in Schmidt. In diesem Jahr geht es auf dem Festplatz Zur Schönen Aussicht am Freitag, 7., und Samstag, 8. Juli, über die Bühne.

Es lohnt sich auch in diesem Jahr, das ständig wachsende Festival zu besuchen.

Am erste Festivaltag spielen die Tollrockerz-Gewinner aus dem vergangenen Jahr, „Red Night“ aus Aachen, klassischen Hard-Rock. Im Anschluss entern „Red Flag“ die Bühne. Die erste „Billy Talent Tribute Show“ stimmt das Publikum auf den weiteren Abend ein, bevor mit „Mr. Jack“ aus Italien „System of a Down“ gehuldigt wird. Den Höhepunkt des Abends bilden „Feuerengel“ mit ihrer Rammstein-Tribute-Show.

Am zweiten Festivaltag gibt es wieder den Tollrockerz-Band-Contest für Nachwuchs-Rocker, zu dem sich junge Musiker noch über die Homepage des Vereins bewerben können. Im Hauptprogramm gibt es Heavy-Metal mit „Tri State Corner“. Die deutsche Heavy-Metal-Band ist mit zwei Musikern der Kultband „Rage“ besetzt. Hier trifft Hardrock auf Greek Folk. Im Tributebereich gibt es anschließend mit „Diolegacy“ (Ronnie James Dio Tribute) einen Leckerbissen aus Frankreich. Den Hauptteil bestreiten am Abend „Alex im Westerland“ (Die Toten Hosen und Die Ärzte in einer Show). Zum Abschluss präsentiert „Rock Addiction“ Hardrock und Heavy-Metal aus den Niederlanden.

Das Ticket für beide Tage kostet 18 Euro, ein Tagesticket ist für neun Euro zu haben, jeweils zuzüglich einer Vorverkaufsgebühr. Tickets gibt es bei der Agentur Schiffer am Kaiserplatz 12-14 in Düren, an der BfT-Tankstelle Virnich in Schmidt, im Foyer beim Weiss-Verlag in Monschau, im Klenkes-Ticketshop im Kapuziner Karree in Aachen. Online können Tickets unter der Adresse www.klenkes-tickets.de bestellt werden.