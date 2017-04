Düren.

Professor Karl Manfred Rennertz ist vermutlich das, was im besten Sinne heimatverbunden ist. 1952 in Eschweiler geboren, ist er in seinem Heimatort Langerwehe aufgewachsen. Nach dem Studium an der Kunstakademie Düsseldorf hat Rennertz unter anderem in Basel, New York Neu-Delhi, Luxor und Salzburg gearbeitet, hat seit 1981 ein Atelier in Baden-Baden und seit 13 Jahren eine Professur für Bildhauerei an der Fachhochschule in Detmold.