Düren - Tischtennis-Angebot in Nord-Düren: Neue Platte durch „Running for Kids“-Spende

Düren. Die Projektgruppe Sport der Stadtteilvertretung Nord-Düren will sportliche Aktivitäten im Stadtteil kultur- und generationsübergreifend fördern.

Mit einer Spende von Peter Borsdorffs Aktion „Running for Kids“ wurden zum Beispiel Tischtennisplatten, -schläger und -bälle angeschafft, so dass nun jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr kostenlos ein freier Spielbetrieb angeboten wird.

Das Angebot findet im „Haus für Alle“ statt und ist für alle Interessierten offen. Um das Tischtennisangebot einzuweihen, veranstaltete die Projektgruppe ein Tischtennisturnier für Jung und Alt. Peter Borsdorff ließ es sich nicht nehmen, das Resultat seiner Spende zu begutachten.

Wer Interesse an der Teilnahme in der Projektgruppe hat, kann sich per E-Mail an info@nord-dueren.de melden.