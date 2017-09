Düren.

Beim Jahrhunderthochwasser an der Elbe, in den Flüchtlingscamps oder wie im Moment in den USA, die Frauen und Männer des Technischen Hilfswerks Düren sind, auch wenn oft im Verborgenen, ständig im Dienst. Um die Helden und deren Einsätze zu würdigen, hatte der Ortsverband Düren wieder zum Sommerbiwak eingeladen.