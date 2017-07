Thum.

Die Premiere ist gelungen, die Verantwortlichen des neuen Vereins „Thumer Kirmes“ sind genau so zufrieden wie die Einwohner des Kreuzauer Ortsteils. Geschäftsführer Mark Lenzen und Vorsitzender Ralph Cremer hatten mit acht Mitstreitern erstmals die Kirmes und das Hahneköppen in Thum organisiert und durchgeführt, das bisher in der Verantwortung von Sportverein und Feuerwehr lag.