Seit 1994 im

Deutschen Bundestag

Thomas Rachel ist am 17. Mai 1962 in Düren geboren. Nach der Schule hat er in den 80er Jahren ein zweiwöchiges Praktikum bei der Deutschen Presseagentur gemacht, fand am Agenturjournalismus jedoch kein Gefallen.

Er ist seit 1994 Bundestagsabgeordneter und seit 2005 Parlamentarischer Staatssekretär im Bildungs- und Forschungsministerium.