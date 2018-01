Düren - Thema Wohnen steht ganz oben auf der Agenda

Düren. „Wohnen in Düren“ steht ganz oben auf der Liste wichtiger Handlungsfelder in Sachen Demografie, mit denen sich die städtischen Führungskräfte in einer ämterübergreifenden Arbeitsgruppe beschäftigt haben.

Aber auch Bildung und Integration sowie Arbeit und die Förderung von Familien sind dort aufgeführt und zusammengefasst in der Überlegung, Düren als Lebensort interessant zu gestalten und gute Rahmenbedingungen für die Menschen aller Generationen zu schaffen.

Mit der Einrichtung einer Stabsstelle Demografie hatte Bürgermeister Paul Larue die Weichen für eine Demografie-Initiative in Düren gestellt. Vorausgegangen waren Anträge verschiedener Fraktionen und eindeutige Beschlüsse im Rat, das Stadtgeschehen mit Blick auf die demografischen Gegebenheiten zukunftsfähig auszurichten. Als erster Demografie-Beauftragter ist Berthold Becker mit der Querschnittsaufgabe betraut, die Überlegungen in den einzelnen Ämtern zusammenzuführen und perspektivisch zu gestalten.

Dabei geht es zunächst darum, Sensibilität für die Fragestellungen des Demografischen Wandels zu schaffen und statistisches Zahlenmaterial zusammen zu tragen. Dr. Winfried Kösters, ausgewiesener Demografie-Experte, gab der Arbeitsgruppe fachliche Impulse und moderierte die anstehenden Überlegungen in gekonnter Weise, verblüffte mit manch kühnen Querverweisen und auch mit der Einordnung der Thematik in bundesdeutsche und internationale Sichtweisen.

Bevölkerungsrückgang

„Weniger, bunter, älter!“ – dieser Slogan des Demografischen Wandels trifft auch für Düren zu. Die Bertelsmann-Stiftung geht in ihren Prognosen zum Bevölkerungsrückgang bis 2030 lediglich von 0,5 Prozent aus, und das Demografieprofil im von der Stadt Düren in Auftrag gegebenen „Kommunalen Handlungskonzept Wohnen für die Stadt Düren“ weist 2,2 Prozentpunkte aus. Ganz unterschiedlich gestaltet sich diese Entwicklung in einzelnen Stadtteilen, wo bis zu 10,5 Prozent Bevölkerungsrückgang zu erwarten sind.

„Das müssen wir sehr genau und differenziert bewerten und auch jährlich mit neuen Zahlen fortschreiben“, erklärte Berthold Becker, der in den nächsten Monaten ein neues und aussagekräftiges Verfahren der lokalen Bevölkerungsprognose etablieren will.

Die Dürener kommen in die Jahre; wird die Stadt doch mit Blick auf 2030 als „stark alternde Kommune“ typisiert. Der Anteil der über 80-Jährigen wird sich spürbar erhöhen, und die stärkste Altersgruppe werden die 60- bis 75-Jährigen sein. Am meisten wird nach den jetzt vorliegenden Prognosen die Altersklasse der 40- bis 50-Jährigen verlieren. Es wird in Düren zwar mehr gestorben als geboren, aber die Anzahl der Geburten nimmt seit drei Jahren wieder zu.

Der Anteil von 17,89 Prozent ausländischer Mitbürger aus 137 Ländern belegt das Attribut „bunter“ eindrucksvoll. Hier, so das Plädoyer des Experten Dr. Kösters, müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die Integration dieser Mitbürger zu fördern. Überhaupt spielen die Wanderungsbewegungen insgesamt bei der Gestaltung des Demografischen Wandels eine große Rolle, nicht nur die der Menschen mit Migrationshintergrund.

Das Handlungsfeld „Düren als Stadt und als Lebensraum“ attraktiv zu gestalten für die unterschiedlichen sozialen Milieus und dabei generationenverbindend zu wirken, darin besteht die Herkulesaufgabe der Zukunft. Die Stadt Düren legt einen Zahn zu und will mit der Demografie-Initiative möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mitnehmen.

Wer Interesse hat, mehr zu erfahren und in einem Bürgerforum Demografie mitwirken möchte, erhält Informationen beim Demografie-Beauftragten Berthold Becker unter Telefon 02421/252830 oder per E-Mail an b.becker@dueren.de.