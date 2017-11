Noch zwei Aufführungen in der Alten Kirche

Am ersten Theaterwochenende fanden die Aufführungen freitags, samstags und sonntags statt. Am kommenden Wochenende finden die letzten Vorstellungen in der Alten Kirche am Freitag, 24. November, 20 Uhr, und am Samstag, 25. November, 19 Uhr, statt.