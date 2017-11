Noch drei weitere Vorstellungen

Der Theaterspaß wird noch an den folgenden Terminen gezeigt: Donnerstag, 9. November, Freitag, 10. November, und Samstag, 11. November, jeweils um 19 Uhr. Restkarten können im „Flower-Shop“ in Niederzier erworben werden (Mühlenstr. 22, Telefon 02428/8095672). Tipp für Ortsunkundige zur Adresseingabe ins Navigationsgerät: Das Bürgerhaus Niederzier befindet sich am Ende der Grünstraße, einer Sackgasse.