„The World of Musicals“ ist im Januar im Dürener Haus der Stadt

Düren. In einer Show im Haus der Stadt an der Stefan-Schwer-Straße in Düren können Besucher am Dienstag, 9. Januar, „The World of Musicals“ erleben. Die Show beginnt um 19.30 Uhr und entführt die Gäste für einen Abend lang in die Welt der Musicals und präsentiert zahlreiche bekannte Hits.

International erfolgreiche Starsolisten vereinen Temperament, Emotion und Spielfreude zu einer hochkarätigen Live-Darbietung voller Glanzpunkte, kündigen die Veranstlter an. Im Mittelpunkt stehen Lieder aus „Queen – We will Rock You“, dem „Phantom der Oper“, „Evita“, „Mamma Mia“, „Les Miserables“, „Hinterm Horizont“, „Der König der Löwen“, „Cats“ und vielen anderen Musicals.

Die Karten kosten zwischen 37,90 Euro und 53,90 Euro. Es gibt sie unter anderem im Mediastore des Medienhauses Aachen (Agentur Schiffer, Kaiserplatz 12-14 in Düren). Bis 10. September gewährt der Veranstalter einen Frühbucherrabatt von 15 Prozent.