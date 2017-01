„The Soul of Dance Company“ Meistertitel und gute Platzierungen

Dueren. Die „The Soul of Dance Company“ zieht eine positive sportliche Bilanz des abgelaufenen Jahres. In der großen „The Action Dance Federation“, die anerkannter Verband im Deutschen Tanzsportverband und Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund ist, wurden die Dürener zweimal Deutscher Meister und einem Vizemeister.

Auch bei Welt- und Europameisterschaften waren die Mitglieder der „The Soul of Dance Company“ erfolgreich. Auch bei Welt- und Europameisterschaften waren die Mitglieder der „The Soul of Dance Company“ erfolgreich. So ertanzte sich Ulla Schwab bei der EM im russischen St. Petersburg den sechsten Platz und bei der WM den zwölften Rang.

Auch bei Wettkämpfen kleinerer Verbände waren die Tänzer und Tänzerinnen aus Düren erfolgreich. So sicherten sie sich bei der EM der International Dancesport Association im Solo- und Duo-Wettbewerb jeweils den Titel. Und bei den West European Championships im Urban-, Street, Pop- und Stagedance der World Artistic Dance Association in Amsterdam sprangen gleich fünf erste Plätze heraus. Informationen zu dieser Abteilung des Dürener Turnvereins gibt es unter www.thesoulofdancecompany.de