Düren.

„Uns macht die Power aus“, sagt Pressesprecher Jürgen Hüftle über „The Joy of Gospel“. Das bestätigten die über 50 Sängerinnen und Sänger des Gospelchores aus Langerwehe bei den ersten Tönen ihres Jahreskonzerts in der Christuskirche in Düren. Unter der Leitung von Darnita und Kirk Rogers brachten sie die voll besetzte Kirche mit einer Band zum Beben.