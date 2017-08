„The Chambers“ zu Gast auf Schloss Nörvenich

Nörvenich. Die Stimmführer und Solisten des Symphonieorchesters Junge Philharmonie Köln treten seit 2013 unter dem Namen „The Chambers“ europaweit auch als Kammermusikensemble auf. Am Sonntag, 10. September, sind sie auf Schloss Nörvenich zu Gast.

Mit „Musica Espanola“ präsentieren „The Chambers“ in der Schloss-Matinee um 11.30 Uhr ein hörenswertes und hochinteressantes spanisches Programm mit Werken von Joaquin Rodrigo, Francisco Tarrega, Pablo de Sarasate, Manuel de Falla und Enrique Granados.

Für das „Concierto de Aranjuez“ von Joaquin Rodrigo ist einer der besten Konzertgitarristen zu erwarten. Feinste Sensibilität in Interpretation und Zusammenspiel, höchste technische Perfektion in der Instrumentalbeherrschung und beispielhafte solistische Virtuosität zeichnen das international besetzte Kölner Ensemble aus, wie das Nörvenicher Stammpublikum bereits mehrfach begeistert feststellen konnte.

„Seit 1995 organisieren wir klassische Konzerte im historischen Schloss Nörvenich und können erfreut feststellen, dass unsere Anhängerschaft ständig wächst“, berichtet Klaus Mühlbauer, Vorsitzender des Schlosskonzertvereins Nörvenich.

Karten gibt es im Vorverkauf an der Aral-Tankstelle, Bahnhofstraße 57 in Nörvenich, Telefon 02426/901818. Reservierungen nimmt Klaus Mühlbauer, Zülpicher Straße 70, Telefon 02426/5322, entgegen. Karten kosten 12 und 18 Euro, an der Tageskasse 20 Euro.