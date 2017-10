Tennis: Stift-Mädchen sind Kreismeister mit nur einem Satz Vorsprung

Düren.

Große Freude am Stiftischen Gymnasium: Die Schulmannschaften der Mädchen und Jungen gewannen jeweils in den Wettkampfklassen (WK) II und III den Kreismeistertitel in der Sportart Tennis. Die Mädchen in der WK IV erreichten ihn kampflos. Besonders spannend war das Endspiel der Mädchen WKIII gegen das Gymnasium am Wirteltor.