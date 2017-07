Der Tennis-Nachwuchs zu Gast in Düren

Am Montag, 31. Juli, beginnen auf den Tennisanlagen von Rot-Weiß Düren, Post Ford Sportverein Düren und des Dürener TV die internationalen Tennismeisterschaften U 14.

In der Qualifikation für das Hauptfeld, die am Samstag und Sonntag gespielt wird, werden auch einige Nachwuchstalente aus dem Tennisverband Mittelrhein sowie Dürener Lokalmatadore an den Start gehen. Simon Keßler, Yannik Ziegenhagel und Charlotte Porchen vom Tennisverein Rot-Weiß Düren sowie Benjamin Hill von der SG GFC Düren kämpfen um die begehrten Plätze im Hauptfeld kämpfen.

Spielbeginn beimTurnier ist täglich um 9 Uhr, die „Spiele des Tages“ beginnen um 16 und 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.