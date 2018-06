Düren - Tennis Junior Cup findet an der Kuhbrücke statt

Der Junior Tennis Cup

Der Eintritt zum Turnier ist an allen Tagen kostenlos. Am Samstag, 28. Juli, und Sonntag, 29. Juli, wird eine Qualifikation um die letzten Plätze für das Hauptfeld ausgespielt. Die Hauptrunde im Einzel und Doppel startet ab Montag, 30. Juli. Spielbeginn ist täglich um 9 Uhr. Jeweils um 16 Uhr (PFSV) und 18 Uhr (RW Düren) finden die Spiele des Tages statt. Die Finale werden am Samstag, 4. August, ab 11 Uhr ausgetragen.

Am Donnerstag, 2. August, findet zudem auf der Anlage des TC RW Düren von 10 bis 13 Uhr ein Tennisvielseitigkeitswettbewerb – ein Mit- und Gegeneinander mit kleinen Überraschungen – für Kinder statt. Alle Dürener Grundschüler der Klassen zwei bis vier sind willkommen.

Anmeldungen erfolgen telefonisch oder per E-Mail an den Vorsitzenden des TVM-Jugendausschusses Kuno Stirnberg (Mobil: 0171/7849480, E-Mail: kuno@stirnbergs.de).

Mehr unter: www.kreis-dueren-junior-tennis-cup.com