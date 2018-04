Merzenich.

Es war das Jahr, als Helmut Kohl zum ersten Mal Bundeskanzler wurde, als Tausende in Bonn gegen den Nato-Doppelbeschluss demonstrierten, der Hamburger Sportverein Deutscher Fußballmeister wurde – und das Jahr, in dem in Düren eine Big Band gegründet wurde, die ziemlich lange von sich reden machen sollte: „Take off“.