Kreis Düren.

„Nun ist der Richter doch noch umgefallen. Das ist schade.“ Walter Jordans, BUND-Vorsitzender im Kreis Düren formulierte am Freitagmittag schon an einem Appell an RWE, die Rodung im Hambacher Forst auszusetzen – obwohl das Verwaltungsgericht Köln die Klage des BUND zurückgewiesen hat und der Wald weiter gerodet werden darf.