Düren - Täter mit Pistole überfällt Supermarkt in Mariaweiler

Düren. Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend eine hohe Summe Bargeld erbeutet, als er in Mariaweiler bewaffnet einen Discounter überfallen hat. Der Täter bedrohte die beiden Angestellten mit einer Pistole und fesselte sie, ehe er samt Beute unerkannt durch ein Fenster flüchten konnte.

Die zwei 20 und 33 Jahre alten Mitarbeiterinnen des Discounters an der Indestraße zählten nach Geschäftsschluss um 20 Uhr gerade die Tageseinnahmen, als sie von dem maskierten Unbekannten angesprochen wurden. Er bedrohte die beiden Frauen mit einer Schusswaffe und fesselte sie an den Händen, ehe er sich an den Geldkassetten und dem Tresor zu schaffen machte. Nachdem er eine hohe, noch nicht feststehende Summe Bargeld an sich genommen hatte, flüchtete er durch ein Fenster über der Parkplatz und rannte in Richtung Indestraße davon.

Ein zufällig auf dem Parkplatz anwesender Zeuge beobachtete die Flucht des Täters, kümmerte sich um die beiden Frauen und verständigte die Polizei. Die Angestellten wurden durch die Tat zwar nicht verletzt, standen allerdings deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Unbekannte bei Ladenschluss vermutlich im Geschäft versteckt und war anschließend zu den Mitarbeiterinnen in die Büroräume gestoßen.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren des Täters, die nun ausgewertet werden. Eine Fahndung nach dem Mann war zunächst nicht erfolgreich. Der Täter ist laut Zeugenaussagen etwa 20 bis 25 Jahre alt, geschätzte 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hat eine helle Hautfarbe und dunkle Augenbrauen. Während der Tat trug er schwarze Sportschuhe, eine helle Jeans, ein dunkles Oberteil, graue Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube. Er führte eine blaue oder schwarze Tasche mit und bedrohte die Mitarbeiterinnen mit einer silbernen Pistole.

Hinweise auf den flüchtigen Täter, ein mögliches Fluchtfahrzeug oder weitere verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421/949-6425 entgegen.