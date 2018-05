Gute Parkmöglichkeiten gibt es in Lendersdorf

Der Peter- und Paul-Lauf findet am Freitag, 22. Juni, von 17 bis 20 Uhr im Stadion des Dürener Turnvereins an der Dr.-Overhues-Allee statt. Parkmöglichkeiten gibt es in Lendersdorf an den Straßen Hammerbenden und Industriestraße (Fußweg zum Stadion fünf Minuten).

Mehr Infos im Netz:

www.tv-huchem-stammeln.de/running-for-kids