Düren - SWD Powervolleys ziehen ihren Plan durch

Düren.

Raus mit Applaus. Und die nächsten Aufgaben im Blick. Denn nach dem Ausscheiden aus dem CEV-Pokal richtet sich der Fokus auf die Spiele in der Bundesliga. Und die haben es für Stefan Falter, den Trainer der SWD Powervolleys, in sich: „Das sind fast alles Endspiele um das Heimrecht in der Play-off-Runde. Und dieses Heimrecht wollen wir verteidigen.“