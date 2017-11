Düren.

Als Vital Heynen als Trainer des VfB Friedrichshafen zum ersten Mal in der Arena Kreis Düren in Erscheinung trat, erlebten die Zuschauer einen teilweise sehr impulsiven Coach. Er kommentierte so manche Schiedsrichterentscheidung energisch und stauchte einen ausgewechselten Spieler derart laut zusammen, dass ein Dürener Fan in der obersten Sitzreihe über der Bank der Häfler nach eigener Aussage jedes Wort verstand.