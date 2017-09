Düren.

Testspiele haben die SWD Powervolleys einige bestritten in dieser Vorbereitungszeit auf die neue Saison. Am heutigen Mittwoch steht das einzige offizielle Testspiel in der Arena Kreis Düren an. Orion Doetinchem, ein Team aus den Niederlanden, ist ab 18 Uhr Gast an der Rur.