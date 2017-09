Arnoldsweiler.

Das „Spiel der Woche“ war eine deutliche Angelegenheit für Viktoria Arnoldsweiler II. Das Team setzte sich in der Kreisliga C 3 mit 4:1 gegen den SV Kurdistan II durch. „Wir können zufrieden sein, auch wenn in der ersten Hälfte nicht viel zusammenlief und wir zu viele lange Bälle gespielt haben“, berichtete Arnoldsweilers Coach Martin Schober.