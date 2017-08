„DN“-Leser können das Programm mitbestimmen und Musikstücke wählen

„Düren Summer Brass“ heißt es von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. September. Beim Eröffnungskonzert am Freitag, 19 Uhr, spielen die Brass-Band-Düren und die Big Band des Wirteltor-Gymnasiums. Höhepunkt des Festivals ist das gemeinsame Musizieren aller Gruppen am Samstag, 9. September, 16 Uhr. Dafür gibt es für unsere Leser ein besonderes Schmankerl. Sie können aus sechs Werken drei auswählen, die dann gespielt werden.

Zur Wahl stehen: „Arsenal“, ein Marsch des Belgiers Jan van der Roost, der 1996 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der belgischen Eisenbahner uraufgeführt wurde. „Auf der Vogelwiese“: Der Klassiker unter den Polkas, berühmt geworden durch Ernst Mosch und seine „Original Egerländer Musikanten“. „Heal the world“: Eine Ballade von Michael Jackson aus dem Jahr 1992. „Dürener Stadtmarsch“: Für das Jahr 1977 hatte die Prinzengarde Düren einen Marsch komponieren lassen, den sie dem damaligen Bürgermeister Wolfgang Vogt ihm Rahmen von Feierlichkeiten überreichte. „Highland Cathedral“: Die wohl bekannteste Dudelsackmelodie der Welt. Auch wenn dieser Welthit nach einer irischen Weise klingt, wurde sie 1982 in Deutschland anlässlich der „Highland Games“ komponiert.

Alle, die mitmachen möchten, müssen bis Donnerstag, 31. August, 19 Uhr, eine E-Mail mit ihrem Wunschtitel an az-lokales-dueren@zeitungsverlag-aachen.de schicken. Unter allen Einsendungen verlosen wir 6 x 2 Eintrittskarten für das Eröffnungskonzert von „Summer Brass“. Bitte vergessen Sie also nicht, in der E-Mail unbedingt Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer anzugeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.