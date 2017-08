Streit zwischen zwei Mitbewohnern: Randale in eigener Wohnung

Düren.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Dürener Polizei am Mittwochabend ausrücken: Zwei Hausbewohner randalierten in ihrer eigenen Wohnung und zerschlugen ihr eigenes Inventar. Zeugen gaben gegenüber den Beamten an, dass während der Streitigkeiten bereits ein Fernseher aus dem Fenster geworfen wurde.