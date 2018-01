IG Metall hat 24-Stunden-Warnstreik ausgerufen

Nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen zwischen den Arbeitgebern und der IG Metall im Pilotbezirk Baden-Württemberg setzt die Gewerkschaft auf ganztägige Warnstreiks. In Düren ist davon das Unternehmen Neapco betroffen. In einer Mitgliederversammlung haben 97,7 Prozent der Metaller für den Warnstreik gestimmt. Der Warnstreik endet am heutigen Donnerstag um 22.30 Uhr. Zur Nachtschicht nehmen die Beschäftigten die Arbeit dann wieder auf.