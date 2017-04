Street-Food-Festival: Kulinarischer Ausflug in die ganze Welt

Langerwehe. Wenn die Interessenvertretung „Pro Langerwehe“ von Samstag, 29. April, bis Montag, 1. Mai, bereits zum 14. Mal zum Frühlingsfest im Bereich der Straßen „Im Gewerbegebiet“, „Am Parier“ und entlang der oberen Hauptstraße einlädt, wird es in Langerwehe wieder kulinarisch.

Unter dem Motto „Die ganze Welt an einem Ort – Schlemmen, was das Zeug hält“, findet im Gewerbegebiet Langerwehe wieder ein großes Street-Food-Festival statt.

Mehr als 30 Foodtrucks und Garküchen lassen die Besucher mit Hilfe von Düften, exotischen Gewürzen und außergewöhnlichen Lebensmitteln für eine kurze Zeit in die weite Welt schweifen. Dabei bereiten die Köche – unter anderem ist Insektenkoch Frank Ochmann in Langerwehe mit von der Partie – immer kleine Portionen frisch und schnell zu. Nicht die Masse, sondern die Qualität der Produkte sind entscheiden.

Passend zum leckeren Essen gibt es darüber hinaus an allen drei Frühlingsfest-Tagen ab 18 Uhr noch die passende Musik: am Freitag mit dem Duo „Poppyfield“, am Samstag tritt „Jostunmusicx“ auf und am Sonntag mit Silke und Alexander Mohnfeld aus Kreuzau.

Parallel zum Street-Food-Festival sind am Sonntag, 30. April, von 12 bis 17 Uhr die Geschäfte des Gewerbegebietes geöffnet. Insgesamt sind dort mittlerweile 45 Firmen aktiv. Vertreten sind Handwerksbetriebe genauso wie Handel, Dienstleistungen und industrielle Fertigung.

Gewerbefest und Street-Food-Festival sind am Samstag, 29. April, von 14 bis 22 Uhr, am Sonntag, 30. April, von 11 bis 22 Uhr und am Montag, 1. Mai, von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt zum Gewerbefest ist frei.

„Attraktives Programm“

Heinz Herten, Vorsitzender der Interessenvertretung „Pro Langerwehe“: „Wir freuen uns sehr auf unser 14. Gewerbefest, weil wir für unsere Kunden einmal mehr ein sehr attraktives Programm auf die Beine gestellt haben.“ Besonders wichtig ist den Verantwortlichen die angenehme Parksituation. Auch während des Gewerbefestes werden innerhalb des Gewerbegebietes ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen.