Straßensanierung und Endausbau in vielen Orten Von: cro

Letzte Aktualisierung: 27. Mai 2018, 15:20 Uhr

Kreuzau. Etliche gemeindeeigene Straßen in Kreuzau sollen in naher Zukunft endlich saniert oder für Anlieger beitragspflichtig neu ausgebaut werden. In den vergangenen Jahren ist es nicht dazugekommen, weil schlichtweg das Geld gefehlt hat.