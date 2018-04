Nideggen - Straße an der K48 für den Durchgangsverkehr gesperrt

Nideggen. Der Kreis Düren weist frühzeitig auf eine Baustelle hin: Am Montag, 9. April, beginnen die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn der K48.

Erneuert werden ein Teil der Kirchstraße in der Ortschaft Berg sowie der längere Abschnitt außerorts zwischen Berg und der Einmündung der K48 in die L218 (In der Baade). Die Strecke wird voraussichtlich bis Freitag, 4. Mai, für den Durchgangsverkehr gesperrt sein.

Die Vorarbeiten dauern voraussichtlich 15 Arbeitstage. In dieser Zeit können die Anwohner ihre Häuser weiterhin erreichen. Während der darauffolgenden Asphaltarbeiten darf die Baustelle jedoch nicht befahren werden. Ausweichrouten werden ausgeschildert.