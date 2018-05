5000 Sportler starten in 19 Disziplinen

Die „Special Olympics“ finden vom 14. bis zum 18. Mai in Kiel statt. Knapp 5000 Sportler werden erwartet, damit ist der Wettkampf das größte Sportfest in Deutschland in diesem Jahr. Der Wettkampf richtet sich an Breitensportler mit einer geistigen Behinderung. Die Athleten starten in 19 Disziplinen. Genau wie die Olympischen Spiele und die Paralympics (für Leistungssportler mit Körperbehinderung) finden die Special Olympics alle vier Jahre statt.