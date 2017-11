Stockheim.

Als ihn zwei Moto-Cross-Fahrer an einem frühen Abend fast angefahren hätten, stellte Manfred Stormanns Strafanzeige. Es war der Höhepunkt einer Serie von Fällen, die den Jagdpächter des Stockheimer Waldes nicht erst seit diesem Jahr beschäftigt: In dem Gebiet an der L327 und neben dem Neubaugebiet sind nach Aussagen des 64-Jährigen öfter Moto-Cross-Fahrer unterwegs – unerlaubterweise und ohne Kennzeichen.