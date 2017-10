Konzerte in Jülich, Heimbach und Düren

Der Mädchenchor aus Mainz tritt am kommenden Wochenende gleich dreimal im Kreis Düren auf.

Am Freitag, 27. Oktober, singt die Gruppe unter der Leitung von Domkantor Michael Kaltenbach, ab 18.30 Uhr in der Propsteikirche in Jülich, Stiftsherrenstraße 15. Am Samstag, 28. Oktober, gibt es ebenfalls ab 18.30 Uhr ein Konzert in der Wallfahrtskirche in Heimbach, Teichstraße 300.

Zum Abschluss seiner Konzertreise singt der Chor am Sonntag, 29. Oktober, in der 11-Uhr-Messe in der Dürener Marienkirche am Hoeschplatz. Nach dem Gottesdienst gibt es ein etwa 20-minütiges Konzert. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.