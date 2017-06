Steuerstreit: Indens Bürgermeister mahnt konstruktive Zusammenarbeit an Letzte Aktualisierung: 28. Juni 2017, 15:35 Uhr

Inden. In einer ergänzenden Stellungnahme beschäftigt sich Indens Bürgermeister Jörn Langefeld mit der Sitzung des Hauptausschusses am 21. Juni: „Die SPD und auch die CDU (Groko) in der Gemeinde Inden sprechen von der Notwendigkeit, belastbares Zahlenmaterial zu erhalten, was impliziert, dass sie solches nicht erhalten hätten. Dieser Behauptung wird vehement widersprochen“, schreibt der Bürgermeister.