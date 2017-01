Ein alter Brauch aus

dem 16. Jahrhundert

Rund 300.000 Kinder und Jugendliche sind in diesem Jahr in ganz Deutschland als Sternsinger unterwegs. Aufzeichnungen belegen, dass es bereits im 16. Jahrhundert in Süddeutschland Sternsinger gegeben hat.

In der Annakirche wird am Sonntag, 8. Januar, um 10 Uhr ein eigener Gottesdienst für die Sternsinger gefeiert. Dann ziehen die Kinder noch einmal ihre Kostüme an.