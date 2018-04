Gelernter Koch und professioneller Sushi-Chef

Steffen Henssler ist am 27. September 1972 in Neuenbürg im Schwarzwald geboren und in Pinneberg aufgewachsen. Nach einer Kochlehre hat er als erster Deutscher an der von japanischen Meistern geführten Sushi-Akademie in Los Angeles den Abschluss als „Professional Sushi Chef“ mit Bestnote gemacht. Seit 2004 ist er regelmäßig im Fernsehen zu sehen.

Mit seinem aktuellen Programm „Henssler tischt auf...!“ ist er am Montag, 23. April, 20 Uhr, zu Gast in der Arena Kreis Düren, Nippesstraße 4.

Die Tickets für den Abend mit Steffen Henssler kosten zwischen 34,90 Euro und 49,90 Euro.

Eintrittskarten für das Soloprogramm gibt es in den Mediastores des Zeitungsverlages in Aachen, in Düren bei der Agentur Schiffer, Kaiserplatz 12-14.