„Startbahn Jazz!“: Ein Programm über Macken und Liebe

Düren. Im Rahmen der Dürener Jazztage gastiert Reinhold Beckmann bei der „Startbahn Jazz!“ mit seiner Band am Mittwoch, 28. Juni, auf dem Gelände des Dürener Service-Betriebes. Einlass ist um 18 Uhr. Was Beckmann musikalisch zu bieten hat, hat Hand und Fuß.

Er präsentiert sich als charmanter, nachdenklicher, (selbst-)ironischer und humorvoller Chansonnier und Conférencier, erzählt zwischen den Liedern aus seinem Leben. Ein musikalisches Programm über den verrückten Charme der kleinen Dinge, über Macken und Merkwürdigkeiten von seinen Zeitgenossen und über die Liebe oder das, was manchmal von ihr übrig bleibt.

Zur Band gehörten neben Beckmann (Gesang und Gitarre), Jan-Peter Klöpfel (Klavier), Johannes Wennrich (Gitarre), Thomas Biller (Bass) und Robin Fuhrmannn (Schlagzeug). ‚Beckmann und Bande_SSLq spielen Blues, Jazz, Polka und Rumba ohne dem Mainstream zu folgen.

Weiterhin werden an der Paradiesstraße in Düren „The Sazerac Swingers“ erwartet. Sie sind eine der besten europäischen Bands, die den aktuellen, jungen New-Orleans-Jazz spielen und ihren eigenen Sound mit beeindruckender Energie zum besten geben. Die „Sazerac Swingers“, benannt nach dem offiziellen Getränk der Stadt New Orleans, dem seit 1804 bekannten „Sazerac Cocktail“, formierten sich 2013 und tourten bereits durch die USA und viele europäische Länder, dabei arbeiten sie auch mit internationalen Größen zusammen und begeisterten ihr Publikum auf Festivals.

Wie jedes Jahr spielt auch die Big Band des Gymnasiums am Wirteltor (GaW) unter der Leitung von Musiklehrer Christian Welters. Die Musiker werden im fünften und sechsten Schuljahr an die Musik herangeführt und Schüler und Lehrer zeigen auf der Bühne, welch großen Spaß Musizieren macht.