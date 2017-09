Düren.

Die Dürener Stadtwerke streben an, in den kommenden fünf Jahren 350.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) einzusparen. Die CO2-Neutralität wollen sie über den Erwerb von geprüften Zertifikaten ermöglichen. Und diese Investition in den Klimaschutz soll für die Gaskunden der Stadtwerke keine Mehrkosten bedeuten.