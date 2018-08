Düren - Stadtsportverband beklagt intransparente Beschlüsse

Düren.

In einem offenen Brief übt der Vorstand des Stadtsportverbandes heftige Kritik an der städtischen Sportförderung mit Steuergeldern. In dem vom Vorsitzenden Udo Biege unterschriebenen Papier ist von mangelnder Transparenz und nicht nachvollziehbaren Beschlüssen des Stadtrates die Rede, die am Sportausschuss vorbei gefällt wurden.