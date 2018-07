Düren - Stadtrat gibt grünes Licht für Bewegungszentrum

Stadtrat gibt grünes Licht für Bewegungszentrum Von: ja

Letzte Aktualisierung: 13. Juli 2018, 16:44 Uhr

Düren. Auch wenn die Frage der Trägerschaft noch nicht geklärt ist und sich in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses auch noch offene Fragen ergeben haben, hat der Stadtrat am Donnerstagabend mit den Stimmen der „Ampel“-Koalition grünes Licht für den Bau eines Bewegungszentrums in der alten Stadtgärtnerei gegeben.