Düren - Stadt und Supermarkt helfen Kindern armer Familien

Düren. Seit sieben Jahren organisiert das Amt für Kinder, Jugend und Familien der Stadt Düren mit dem Edeka-Markt „Mülln“ in Birkesdorf eine Wunschbaumaktion unter dem Motto „Christkind sein für Dürener Kinder!“. Die Resonanz übertraf in diesem Jahr wieder alle Erwartungen: 150 liebevoll gestaltete Geschenke kamen zusammen für Kinder aus Familien, die sich in finanziell schwierigen Situationen befinden.

„Das Besondere an dieser Wunschbaumaktion ist, dass es sich um Geschenke für Kinder handelt, die durch viele Netze gefallen sind und die niemand bedacht hat“, erklärt Sandra Thönnessen vom Jugendamt der Stadt. „Wir betreuen täglich Familien, die am Existenzminimum leben, hoch belastet sind und dessen Folgen sich besonders auf die Kinder auswirken. Viele Familien mit alleinerziehenden oder alleinverdienenden Elternteilen sind nicht in der Lage, ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk zu bieten“, sagte Thönnessen weiter. Daher würden bei dieser Aktion gezielt Familien aus dem Stadtgebiet ausgewählt, die eine solche Unterstützung benötigen, jedoch ihre Not nicht öffentlich äußern würden. Schön sei, dass sich in diesem Jahr auch viele Kollegen aus dem Haus an der Wunschbaum-Aktion beteiligt hätten.

Jugendamtsleiter Ansgar Kieven war ebenfalls überrascht über diese wiederholt starke Unterstützung: „Ich möchte mich herzlich für die alljährliche Organisation bedanken, die mit einem enormen Aufwand für alle Beteiligten verbunden ist. Natürlich auch bei den Kunden, die diese Aktion mit ihrer Großzügigkeit möglich machen“, freute er sich über den großen Erfolg der Aktion.

Für Marktleiterin Anja Mülln war die Wunschbaumaktion auch in diesem Jahr wieder „eine tolle Sache, die wir wieder gerne unterstützt haben“.