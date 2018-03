Düren - Stadt Düren will wildes Fahrrad-Parken unterbinden

Düren.

Die Kritik der Arbeitsgemeinschaft „Pro Rad“ und die Nachfragen unserer Zeitung zeigen Wirkung: Die Stadt Düren will sich nun um einige Probleme an der Südseite des Bahnhofes kümmern. Die Rollerbesitzer, die ihre Fahrzeuge im Weg statt auf den etwas weiter weg gelegenen Abstellflächen parken, müssen mit Knöllchen rechnen – und auch die unter dem Vordach im Weg stehenden Räder rücken in den Fokus des Ordnungsamtes.