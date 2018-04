Schmidt - „St. Mokka“: Vom Schwarzhandel entlang der sündigen Kaffeefront

„Raum des Friedens“: Einweihung mit dem Bischof

Die abenteuerlichen „St. Mokka-Episoden“ basieren auf einem ernsten Hintergrund: der nahezu vollständigen Zerstörung des Schmidter Gotteshauses im Zweiten Weltkrieg. An diese Ereignisse knüpft der neueingerichtete „Raum des Friedens“ in der Hubertus-Kirche an. Es ist ein Ort des Gedenkens zeitgemäßer Prägung.

Der Blickwinkel reicht weit über den nationalen Tellerrand hinaus. Die Folgen des Vernichtungskriegs im Osten werden enttabuisiert – in der Erinnerungslandschaft Hürtgenwald ein einmaliger Vorgang. Bei der Eröffnungsfeier am Freitag, 11. Mai, 16 Uhr, mit Bischof Helmut Dieser wird Konrad Schöller den Pfarrverantwortlichen zahlreiche Personaldokumente über sowjetische Kriegsgefangene überreichen, die während der NS-Zeit in der Umgebung von Schmidt zu Tode kamen.

Im Rahmen der Gedenkfeier wird die Wandskulptur von Pater Laurentius Englisch eingeweiht. Eingeladen ist zudem die Angehörige eines in Strauch verstorbenen Kriegsgefangenen