Drove - SSC Drove fährt zur Deutschen Meisterschaft

Drove. Die Qualifikationsringzahlen des Deutschen Schützenbundes für die Deutschen Meisterschaften 2018 der Sportschützen Gewehr/Pistole sind veröffentlicht.

Die 1. Mannschaft des Sportschützenclubs Drove mit Roland Binz, Dittmar Gerwien und Matthias Dederichs wurde bei den Landesmeisterschaften des Rheinischen Schützenbundes in Dortmund mit dem Kleinkalibergewehr (KK) 60 Schuss Liegend Vizelandesmeister und hat mit diesen Ergebnissen die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft geschafft. Der wichtige Wettbewerb findet in der letzten Augustwoche in Hochbrück bei München statt.

Wie hoch die Hürde zur Deutschen Meisterschaft ist, zeigt die Tatsache, dass Rita Starkens mit dem KK-Sportgewehr im Dreistellungskampf mit 562 Ringen in der Damenklasse II noch Landesmeisterin geworden ist, die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft aber um zwei Ringe verfehlt hat.

Auch mit dem Luftgewehr fehlten Rita Starkens mit 378 Ringen – die zum sechsten Platz bei der Landesmeisterschaft reichten – vier Ringe zur Qualifikation. Ebenso erging es Markus Richarz im Kleinkaliber-Liegendschießen: Mit 582 Ringen auf dem siebten Platz fehlten auch ihm drei Ringe, um letztlich an den Wettkämpfen in Hochbrück teilnehmen zu können – genau wie Christina Starkens in der Damenklasse I.