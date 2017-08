Disternich.

Vom 14. bis 23. Juli fand in Disternich die alljährliche Sportwoche statt. Zehn Seniorenspiele, ein Jugendspiel und ein hochklassig besetztes D-Jugendturnier sorgten dafür, dass sich in Disternich an den insgesamt acht Veranstaltungstagen alles um den Fußball drehte. Für das übliche Seniorenturnier konnten in diesem Jahr sogar acht Mannschaften aus der Region gewonnen werden.