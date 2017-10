„Ein historisch gewachsener Name“

Henner Schmidt, Vorsitzender des GFC Düren 99, sagt, dass Sponsoring immer wichtiger würde, je höherklassig der Verein spielen würde. „Wir sind in der Landesliga, bei uns macht das Sponsoring mindestens 60 Prozent des Gesamtetats aus. Und in der Mittelrheinliga sind das sicher noch einmal zehn Prozent mehr.“ Es sei nicht einfach, Sponsoren zu finden. „In Düren spielen viele Vereine relativ hoch, alle wollen Unterstützung. Und der Sponsorentopf ist endlich.“ Eine Umbenennung der Westkampfbahn kann Schmidt sich nur schwer vorstellen. „Das ist ein historisch gewachsener Name, auf den wir sicher nie komplett verzichten können.“