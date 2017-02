Vizemeisterschaft, Pokalfinale und Champions-League-Teilnahme

Vor 37 Jahren, also 1980, schafften die Volleyballer des Dürener Turnvereins zum ersten Mal den Sprung in die erste Liga. Nach nur einer Saison war der Ausflug in die höchste deutsche Spielklasse jedoch beendet, und es dauerte mehr als zehn Jahre, bis Düren ins Oberhaus zurückkehrte.

In der Saison 1991/92 gelang erneut der Aufstieg, allerdings blieben die Dürener in der Bundesliga ohne Punkte und scheiterten in der Relegation. Die Mannschaft galt von nun an als „Fahrstuhlmannschaft“ und pendelte ständig zwischen Liga eins und zwei hin und her.

1996 kam Trainer Michael Mücke an die Rur. Mit ihm überstand das Team zum ersten Mal die Relegation. Düren blieb in der Liga, und als Mücke 1999 ging, wurde in Düren eine eigene GmbH für das Bundesliga-Team gegründet. Zwei Jahre später wurde der Klub in Evivo Düren umbenannt.

Ziemlich schnell wurde das Team immer erfolgreicher. In der Saison 2000/01 wurde Düren zum zweiten Mal in Folge Vierter und erreichte (und verlor) das Pokalfinale gegen Friedrichshafen. Das Team qualifizierte sich zum ersten Mal für den europäischen CEV-Pokal.

Mit der Saison 2005/06 begann die sportlich erfolgreichste Zeit des Teams. Düren wurde Vizemeister und erreichte im Europapokal das Achtelfinale. Die Vizemeisterschaft konnte die Mannschaft noch zweimal in Folge wiederholen. 2009 und 2010 kam Düren erneut ins Finale um den Deutschen Volleyballpokal – und unterlag.

Im CEV-Pokal erreichte der Klub das Viertelfinale. Im Mai 2014 erhielten die Dürener einen neuen Namen. Als SWD Powervolleys erreichte das Team den dritten Rang in der Bundesliga.