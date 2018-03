Kreis Düren.

Das Feuerschutztechnische Zentrum (FTZ) des Kreises Düren an der Marieneiche in Stockheim ist so etwas wie ein Dienstleister für die 15 Freiwilligen Feuerwehren in den Kommunen. Dort wird zentral vorgehalten, was nicht jede Freiwillige Feuerwehr vorhalten kann, dort stehen Fahrzeuge und Rettungsgeräte vor allem für außergewöhnliche Einsätze bereit.