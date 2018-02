Düren - SPD will Initiative starten für mehr Sozialwohnungen

SPD will Initiative starten für mehr Sozialwohnungen Letzte Aktualisierung: 19. Februar 2018, 17:15 Uhr

Düren. Die Vorsitzende des Dürener Sozialausschusses geht davon aus, dass künftig in Düren mehr Sozialwohnungen gebaut werden, weil es für Bauherren attraktiver wird. Der Grund: Die Stadt Düren ist vom Land NRW in die sogenannte Mietstufe III eingeordnet worden, zuvor war sie in Stufe II.